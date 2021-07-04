رسالة من مايا دياب الى نانسي عجرم

هنأت الفنانة اللبنانية مايا دياب زميلتها الفنانة نانسي عجرم مع إطلاق أغنيتها الرابعة "بدي حدا حبو" من ألبومها الجديد "نانسي 10". وكتبت مايا دياب عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: "بدي حدا حبو عنجد زهقت .. أوعا تزهقي في ملايين بموتو فيكي وبيعطوكي حب كل يوم وانا بحبك اكتر الف مبروك".وانهالت التعليقات على مايا دياب من جانب المتابعين الذين عبروا عن إعجابهم بالأغنية ومبادرة مايا دياب تجاه نانسي عجرم.الجدير ذكره أن أغنية "بدي حدا حبو" من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة.