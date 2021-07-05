فنون ومشاهير

عمرو دياب يطرح ألبومه الصيف الحالي

Lebanon 24
05-07-2021 | 02:00
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يضع الفنان عمرو دياب لمساته النهائية على ألبومه الغنائي الجديد، الذي يعود به لجمهوره كعادته كل عام من خلال ألبوم صيفي.
واختار "الهضبة" جميع الأغنيات التي ينوي طرحها في الألبوم الجديد، ويفاضل بين عدد منها، للخروج بالقائمة الأخيرة لأغنيات الألبوم الجديد، الذي يقدمه في أغسطس المقبل بالطابع الصيفي، من خلال عدد من الأغنيات الراقصة والأغنيات ذات "الرتم" السريع، التي تناسب فصل الصيف، كعادة "الهضبة" خلال السنوات الماضية.
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