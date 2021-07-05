بعد هجومها عليه سابقاً.. أصالة تشارك الشيف بوراك أحد استعراضاته (فيديو)

شاركت الفنانة السورية أصالة نصري الشيف التركي بوراك أوزديمير‏ استعراضاته المثيرة خلال طهيه وتقديمه للطعام أثناء زيارتها للمطعم الخاص به في دبي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه أصالة مع الشيف الشهير بوراك، إذ قامت بتقليد عدد من حركاته مثل الطرق على أواني الطعام وإشعال النيران في الأكل.

وكتب الشيف بوراك اسم أصالة على قطعة كبيرة من الخبز وقام بخبزها وتسليمها إليها وسط سعادة بالغة منها.

وشاركت أصالة الإعلامي نيشان في شن هجوم عنيف على الشيف بوراك قبل عامين، بعدما نشر نيشان فيديو عبر صفحته بموقع "تويتر" يظهر فيه الشيف التركي الشهير يداعب ماعزا صغيرا ثم يظهر في فيديو آخر وهو يقوم بشواء خروف وهو يضحك.

ووصف نيشان فكرة الفيديو بـ"الحقيرة"، فيما علقت أصالة على تغريدته، قائلة: "حقيرة جداً" ونشرت العديد من الصحف العربية وقتها أخبار هجوم أصالة على الشيف التركي بوراك.