حبيبة جيري غزال زميلته في الـ MTV.. صور كشفت علاقتهما

نشر المذيع والممثل جيري غزال فيديو على خاصية "الستوري" عبر تطبيق انستغرام ظهر فيه برفقة زميلته في الـ MTV مذيعة الطقس السابقة ومقدمة النشرة الإخبارية الصباحية ريتا بيا أنطون.

ويبدو ان جيري وريتا على علاقة حب فقد ظهرا داخل السيارة وهما يمسكان بيدي بعضهما.

وكانت ريتا قد نشرت في وقت سابق صورة أظهرت فيها يد حبيبها من دون ان تكشف عن وجهه، وعلقت عليها بالقول : "أنت وأنا".