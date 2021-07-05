الموت يغيّب إعلاميا لبنانيا معروفا.. من هو؟ (صورة)

غيب الموت في سيدني الاعلامي اللبناني المعروف طوني حنا سعد عن عمرناهز الـ71 عاما اثر ازمة صحية ألمت به أخيرا.وتعود جذور سعد الى بلدة حردين وقد هاجر إلى أوستراليا منذ اكثر من خمسين سنة، حيث عمل في اذاعه الSBS الرسمية منذ تأسيسها والتي تعنى بشؤون الجاليات الاثنية.وترأس سعد الجامعة اللبنانية الثقافية وعمل في عدد من المؤسسات الاعلامية، وخصوصا في مجالي الاذاعة والتلفزيون.والى جانب الاعلام الذي عمل فيه بمناقبية ومصداقية، اشتهر بدماثة اخلاقه وحبه ومساعدته لابناء الجاليةاللبنانية.