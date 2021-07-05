نادين نسيب نجيم تتعرض لهجوم بسبب عمليات التجميل.. هكذا ردّت على المتنمرين عليها (فيديو)

تحدثت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن تعرضها للتنمر بسبب تغيير شكلها، وعلقت على كلام المتنمرين.ففي لقاء مع ET بالعربي، تحدثت عن الانتقادات وتنمر الكثيرين عليها بسبب عمليات التجميل. وعلقت قائلة بأنها ترمي جميع كلام المتنمرين خلف ظهرها مضيفة: "الحلو حلو والبشع بشع مع أو بدون عمليات تجميل".وتحدثت عن اضطرارها لإجراء عدد من عمليات التجميل بعد إصابتها إثر انفجار مرفأ بيروت، حيث خضعت لعملية استمرت لـ6 ساعات متواصلة، وكان في وجهها نحو 40 قطبة.ووصفت بأن وجه الإنسان يتغير مع التقدم في العمر وهذا شيء طبيعي، وانتقدت بعضهم لمقارنتهم صورها الحالية مع صور سابقة عندما كانت لا تزال صغيرة.