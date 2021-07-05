فنون ومشاهير

وفاة الفنانة صاحبة أشهر جملة مع "اللمبي"

Lebanon 24
05-07-2021 | 14:00
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية نقلا عن الفنان محمد علي رزق، وفاة الفنانة سحر كامل، صاحبة أشهر جملة في فيلم "الناظر".
وقال عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "توفت إلى رحمة الله صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه وهي اللي وديتني مكاتب الكاستينج وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني".

وسحر كامل ممثلة مصرية، عملت بأدوار مساعدة وثانوية، بدايتها كانت عام 1979 بدور "آمال" في فيلم "الباحثة"، كما شاركت في عدد من الأعمال أبرزها فيلم "الناظر"، الذي اشتهرت فيه بإيفيه "الله وانا مالي يا لمبي".

كما اشتهرت سحر بجملة "أديني الحقنة بسرعة أرجوك محتاجة الجرعة" في فيلم وش إجرام للفنان محمد هنيدي.
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