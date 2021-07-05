فنون ومشاهير

أصالة تدعم شيرين برسالة مؤثرة

Lebanon 24
05-07-2021 | 23:00
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وجهت الفنانة أصالة رسالة دعم مؤثرة إلى الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد الأزمة الأخيرة التي مرت بها عقب انتشار المكالمة المسرّبة لوالد زوجها الفنان حسام حبيب.
ونشرت أصالة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" صورة لشيرين وكتبت معلقة عليها: "شيري الحبيبة.. مرات بيكونوا القراب مصدر ألم بس المحبة اللي بتغمرنا بتشيل الوجع وبتبرره، صعبة نوقف بوش الوجع وصعب نشوف الصورة معكوسة".
وتابعت: "نحنا ما بنرد الإساءة بالأخرى ولا الأذى بمتله.. ولا الشر الكبير بمرادف أكبر.. بنتأمل المصدر بنتعلم من الطعنة.. بنجمد الدمع بالحناجر.. وبنرد بما نحن عليه اليوم.. انتي شيرين واسمك بيكفي".
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