فنون ومشاهير

شاب يُغازل أحلام في المول من دون ان يعرف هويتها.. شاهدوا كيف كانت ردة فعلها (فيديو)

Lebanon 24
06-07-2021 | 10:00
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شاركت الفنانة الإماراتية أحلام متابعيها عبر تطبيق سناب شات بحادثة غريبة حصلت معها بينما كانت تتنقل مع صديقتها في المول، وكانت تضحك بعفوية مندهشة لعدم معرفتها من قبل أحد الشبان.

 

وروت أحلام تفاصيل ما حصل معها، كاشفة عن تعرضها للمغازلة من قبل شاب أثناء سيرها في المول دون ان يكتشف هويتها، وهو ما جعلها في غاية الاستغراب وتضحك بشكل هستيري بعفوية كالأطفال.

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ويبدو ان الشاب لم يتمكن من التعرّف على أحلام التي كانت ترتدي عباءة وتغطي شعرها بالحجاب وتضع كمامة، ولم يظهر منها سوى عينيها.

 

وشرحت أحلام في الفيديو الذي تم تداوله بكثافة وبات تراند في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، وقالت وهي تضحك مع صديقتها إن أحد الأشخاص قام بمغازلتها، وقال لها: "يا زين هالطول يا زين هالطول.. ما يدري إني أنا.. ترى أنا مخطوبة"، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وأشادوا بروحها المرحة وعفويتها.

 

المصدر: لها
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