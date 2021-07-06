رامي عياش: كورونا كسرتنا

"كورونا كسرتنا ونحن اليوم نلملم أنفسنا" الكلام ل‍رامي عياش وفيه تفسير لكثافة نشاطه الفني الحالي سعيا إلى تعويض ما فات، لذا ينتظره في المدى القريب في مصر مسلسل درامي مع شركة مزيكا ومسلسل في لبنان مع شركة الصباح للإنتاج في موازاة التحضير لفكرة ديو غنائي وطرح ألبوم كامل كان يفترض أن يبصر النور قبل 7 أشهر.وأكد رامي ان "تركيزه الأول والأخير هو على الغناء لكن من الجميل تغليف الغناء بمواهب أخرى يمكن ان تساعد على المسرح وفي الأداء والتلحين".ولفت إلى أن الأغنية هي كالطفل الذي يجب العناية بكل تفاصيله، قائلا: "إنه ليس من النوع الذي ينجز أغنيته ويضعها جانبا أو في الأدراج وإنما هو يتبدل مع الفصول ويعاصر كل ما هو جديد وهذا يتطلب منه وقتا وجهدا".