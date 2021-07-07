راغب علامة مستاء وحزين.. مستعد لإجراء مناظرة سياسية مع أحد الرؤساء اللبنانيين الثلاثة

كتبت فيفيان حداد في "الشرق الأوسط": يعترف راغب علامة بأنه أثناء التوقف القسري لنشاطاته خلال الجائحة، كانت تراوده أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع «كنت أقول لنفسي هل ستعود تلك الأيام الملاح؟ هل سأسمع تصفيق الجمهور من جديد؟ متى سيعود الفرح يلوّن ليالينا؟ كلها أسئلة طرحتها على نفسي؛ لأن الجائحة وضعتنا أمام مصير غامض. فالعالم أصيب بشلل تام، فكان الوضع مهيباً ومرعباً. ولكننا تجاوزنا اليوم مرحلة الخطر، وعدنا إلى حد ما إلى حياتنا الطبيعية بفضل اللقاح، وإجراءات الوقاية المتبعة».يكرر راغب علامة في غالبية أحاديثه أن فيروس «كوفيد - 19» لم يصلنا بالصدفة، بل هي مؤامرة من صنع الأشرار. كما أن هذه الوقفة القسرية التي طبقتها الكرة الأرضية بأكملها شكّلت وقفة مع الذات. «هو في رأيي غضب من رب العالمين على ما يجري من ممارسة مستفحلة للشر. فالإنسان مارس شره على أخيه الإنسان وعلى الطبيعة وفي السياسة والاقتصاد، وحتى باسم الرفق بالحيوان. لقد فقد الرحمة ونسيها فتوقفت الدنيا عن الحركة، بانتظار إعادة حساباته. إنها برأيي نتيجة صراعات تخوضها الدول العظمى بين بعضها بعضاً، وحروب تمارسها في الخفاء وفي العلن».خاض راغب علامة تجربة الإصابة بـ«كورونا» ويعلق في حديث لـ«الشرق الأوسط»، «كانت تجربة صعبة تجاوزتها بفضل العلم والطب، ولكني حزين لفقداني أكثر من صديق على الساحة بسبب هذا الوباء. هي خسارة كبيرة نلمسها على جميع الصعد، لكن الإنسان كان الخاسر الأكبر فيها. من بين هؤلاء الصديق والأخ الملحن طارق عاكف، الذي ما زلت حتى اليوم أعيش نجاحات فنية بأغان لحنها لي. وكذلك حزنت لخسارتنا أحباباً وأصدقاء أمثال جان صليبا وإلياس الرحباني وأحمد موسى وروني نجيم، وغيرهم». وعما علمته إياه فترة الجائحة، يقول «تعلمت منها الكثير، وكنت أردد كلمة ليت، بسبب أمور كثيرة لم أكن أعرف قيمتها. اليوم كل ما افتقدته في تلك المرحلة أحققه وأستمتع بنكهة الحياة الحقيقية».لا يمكن أن تتحدث مع راغب علامة من دون أن تتطرق معه إلى الوضع السياسي في لبنان. فهو ناشط بهذه الموضوعات على وسائل التواصل الاجتماعي. يغرد وينتقد ويصوّب بجرأة نحو رجال السياسة في لبنان من دون استثناء. لا يتحدث في هذه الموضوعات من باب التعصب، بل بشعور وطني نلحظه عنده بامتياز. وهو بذلك يزعج كثيرين من أهل السياسة ويواجه تعليقات شرسة من قبل الذباب الإلكتروني. ويعلق في سياق حديثه لـ«الشرق الأوسط»، «إنهم ينعتونني بأوصاف كثيرة ويشيرون إلى أن من أنتقدهم من سياسيين هم أصدقاء لي. حملات كثيرة تعلن ضدي وأعرف تماماً أنها من صنع التابعية السياسية ومن يقف وراءها. هدفهم هو استفزازي عبر حسابات وهمية. ولكني صرت معتاداً على نباحهم، ويسعدني بأنهم منزعجون من انتقادي لهم. فهذه الاتهامات الباطلة التي يلصقونها بي أعتبرها نوعاً من النباح الذي يسعدني. وأحياناً كثيرة يستفزون متابعي على هذه الوسائل بحيث يكونون حاضرين لإشعال حرب ضدهم. ولكني أحاول تهدئة الحالة وأتوجه إليهم بالقول (انبحوا انبحوا، فإن نباحكم لا يزعجني)». ويتابع «أنا مستعد لخوض مناظرة سياسية مع أحد الرؤساء الثلاثة، للجمهورية والحكومة ومجلس النواب. فما دام من أحاوره ليس مجرد حساب وهمي، بل موجود بالصوت والصورة، فأنا مستعد لمناقشته ومحاورته».وأسأل راغب علامة إلى ماذا أنت مشتاق اليوم؟ يرد «مشتاق إلى الأمن في بلادي، إلى ازدهاره وعودته منارة الشرق. أنا مستاء وحزين لما وصل إليه لبنان بفضل زعمائه، والطائفية برأي هي المسبب الأول لخرابه. صحيح أن عائلتي تستقر في دبي، ولكني أنا شخصياً لا أبارح لبنان. اخترت الإمارات العربية لأولادي لأيماني بأن قياداتها تشبه أحلامنا وأحلام العالم الذي نصبو إليه. لدينا في لبنان جميع القدرات اللازمة لصنع وطن رائع. أعرف أصدقاء كُثراً قدموا عروضاً لمساعدة الدولة، ولكن المسؤولين فيها رفضوها علناً لأنهم يريدوننا أن نعيش بهذه الدوامة، ومصالحهم تتقدم على مصلحة شعبهم. أحن إلى مجتمع دولي يشرف على بناء لبنان الجديد. مشتاق لرؤية فسيفساء الجنسيات العربية تلون بلادي وتسوح في مناطقه. لا أطيق رؤية مواكب سياسية تقفل الطرقات على الناس لمجرد مرورها. وصدقاً فيما لو التقيت بواحد من هذه المواكب السياسية لأقفلت الطريق عليها بسيارتي ومنعتها من إكمال طريقها. فتقليد تسيير المواكب لأمن السياسيين لا يسري إلا في لبنان. وهم يخافون على أنفسهم لأنهم يعرفون ماذا يقترفون بحق شعبهم. لماذا في دولة الإمارات التقي أكثر من مرة بحاكمها يجلس في مطعم بين الناس ويسير بسيارته بطبيعية على الطرقات؟ لأن لديه كل الثقة بمحبة الناس ولا حاجة إلى وضع حواجز بينه وبينهم. متشائم أنا من هذا الطاقم السياسي في لبنان وبقائه في الحكم. ولكني واثق بأن التغيير آت لا محالة، وعلى اللبناني أن يخلع تبعيته للزعيم إلى غير رجعة، لبناء دولة جديدة مبنية على الكفاءات والإنسانية».