فنون ومشاهير

تطوّرات في قضية وائل كفوري وأم ابنتيه.. هذا سبب نشر انجيلا لصورة مبلغ النفقة

Lebanon 24
07-07-2021 | 05:00
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بعدما عمدت أنجيلا بشارة طليقة الفنان وائل كفوري على نشر الشيك الخاص بالنفقة المتفق عليها بين الطرفين قبل عامين، وبعد ارتفاع سعر صرف الدولار وتمنّع المصارف اللبنانية عن تزويد الناس بعملة الدولار، يبدو أن كفوري لن يتخلّى عن ابنتيه مهما كانت الظروف، وأن مبلغ النفقة سيزداد تباعاً بناء على الغلاء الذي يتعرّض له لبنان والأزمة الاقتصادية.

وأشار موقع "نواعم" الى أن ما دفع أنجيلا إلى نشر مبلغ النفقة هو المعلومات التي جرى تداولها منذ شهر تقريباً، التي كشفت قرب ارتباط كفوري مع حسناء من آل عبود، خصوصاً أنه ظهر معها في أكثر من مكان عام، وحاول بعض رفاق كفوري المقربين الايحاء بأن ارتباطه أصبح قريباً؛ الأمر الذي يصرّ كفوري على أنه شأن خاص ولا ضرورة للحديث عنه في الإعلام.

وأضاف الموقع أن المفاوضات بشأن زيادة نفقة ابنتَي وائل كفوري أصبحت بيد المحامي هادي حبيش الذي يتولى إدارة الملف، فيما يرفض محامي أنجيلا بشارة أشرف الموسوي الكلام في الموضوع حتى تتبين النية بعد نشر بشارة الشيك والقيمة المالية التي تصلها كنفقة لابنتيها ميشال وميلانا كفوري.
المصدر: نواعم
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