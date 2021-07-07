فنون ومشاهير

اصطدم رأسها بقوة أثناء مشهد.. سيرين عبد النور ترفض وقف التصوير وتُكمل رغم الاصابة

Lebanon 24
07-07-2021 | 03:00
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أيام قليلة ويبدأ عرض أولى حلقات مسلسل "دور العمر" لسيرين عبد النور و عادل كرم في أول تعاون فني يجمعهما في أولى تجارب المخرج سعيد الماروق من حيث الإخراج الدرامي، حيث أعلنت شاشة منصة شاهد الإلكترونية عن موعد عرض أولى حلقات المسلسل عبر شاشتها في يوم 15 تموز القادم.

في هذا الاطار، أشار موقع "نواعم" الى أن سيرين عبد النور تعرضت لإصابة بسيطة أثناء تصوير إحدى مشاهدها الصعبة التي تُعدّ Master seen ضمن أحداث المسلسل، حيث اصطدم رأسها بقوة أثناء أحد المشاهد لكنها رفضت إيقاف التصوير واستكملت المشهد، كما تعرّض عادل كرم لنفس الحادث أثناء أحد المشاهد الصعبة التي يظهر فيها خلال شجار قوي مع أحد أبطال المسلسل.
ويُعد هذا العمل ثاني تجارب سيرين عبد النور عبر شاشة شاهد بعد تجربتها الأولى بمسلسل "الديفا" الذي يُعد أول إنتاجات شاهد الأصلية وحقق نسب مشاهدة عالية وقت عرضه عبر شاشة المنصة.
وتجسد سيرين عبد النور شخصية تُدعى شمس ضمن الأحداث وتتعرض لأزمة نفسية تغيّر حياتها وتقابل عادل كرم ضمن الأحداث، فتقلب مسار حياته وتحوله إلى مجرم قاتل من أجل الانتقام ممّن أذوها.
وستظهر سيرين بأكثر من لوك ضمن الأحداث ليتناسب مع طبيعة شخصية "شمس" ضمن العمل، لكنها شخصية واحدة وليست أكثر من شخصية كما ردد البعض.
المصدر: نواعم
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