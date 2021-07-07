فنون ومشاهير

محمد رمضان يثير الجدل مُجدداً.. ظهر مع حفيدة صدام حسين (صورة)

Lebanon 24
07-07-2021 | 04:00
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وصفت حرير حسين كامل، حفيدة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، الفنان المصري محمد رمضان، بـ"نمبر وان".

 

ونشرت حرير على صفحتها الرسمية في "انستغرام"، أمس الثلاثاء، صورة جمعتها بمحمد رمضان، والتي قالت له "نورت يا بطل وخليك ثابت".

A post shared by Hareer Hussein Kamel (@hareer.hussein.kamel)


 
 
 

وانهالت التعليقات على صورة محمد رمضان مع حرير حسين كامل، والتي يبدو من قولهم أنها صورت في الإمارات، خلال زيارة الفنان المصري الأخيرة لأبوظبي.

 

يُشار إلى أن حرير حسين كامل (35 عاما)، قد نالت شهرتها بعد تأليفها كتاب مذكرات شخصية، ضم أخبار ناقشت حياتها وعائلتها، وخاصة جدها صدام حسين الرئيس العراقي الراحل، ووالدها حسين كامل، وأسمت الكتاب "حفيدة صدام".

المصدر: سبوتنيك
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