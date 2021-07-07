النجمة الشهيرة تقع عن لوح التزلج في عرض البحر (فيديو)

شاركت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فيديو طريفاً وثّق سقوطها أثناء ممارستها التزحلق على المياه.وأظهرت لقطات المقطع المصوّر كارداشيان خلال غرقها تماماً وصراخها بعد سقوطها عن لوح التزحلق، قبل أن تعيد الكَرّة وتنجح.وجاء الفيديو الطريف بعد فترة قصيرة على توّقف برنامج "تلفزيون الواقع" الخاص بكيم كارداشيان وأخواتها عقب سنوات طويلة من البث الواقعي، حيث عُرضت الحلقة الأخيرة منه الخميس، وشهدت نهايتها الكثير من المشاعر الممزوجة بالدموع والعناق.وخلال عرض الحلقة الأخيرة من برنامج "مواكبة آل كارداشيان"، قالت كيم: "أنا لست نادمة. كانت هذه أجمل 10 سنوات ونصف في حياتي".