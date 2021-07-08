سكارليت جوهانسون حامل في طفلها الثاني

أعلنت الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون (36 عاما)، حملها في طفلها الثاني، لكنه الأول من زوجها كولين جوست (39 عاما)، أحد كُتاب ومقدمي برنامج"«Saturday Night Live".

وأشارت تقارير إلى أن الحمل أثر على جوهانسون في الفترة الأخيرة أثناء ترويجها لفيلمها الشهير Black Widow، حيث لم تقم بالعديد من المقابلات للترويج له، رغم أنه إصدار ضخم من مارفل، كما تغيبت عن العديد من الأحداث الأخيرة على السجادة الحمراء، منها عرض "هامبتونز"، يوم الجمعة الماضي، حيث غالبا ما كانت تتواجد هناك.