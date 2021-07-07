"مهرجانات بعلبك الدولية" عن بُعد في 2021: لتُشرق شمس الأمل

كتبت "الأخبار": في بلد أنهكته المصائب والأزمات المالية والاقتصادية والسياسية، سيكون اللبنانيون مساء غدٍ الجمعة مع سهرة بعنوان ShineOnLebanon#، تحمل توقيع «مهرجانات بعلبك الدولية». ستنقل الحفلة عبر شاشات محلية وعربية (س: 20:45) ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى قناة المهرجان العريق على يوتيوب. يسلك القائمون على الحدث في 2021 الدرب نفسه الذي ساروا عليه العام الماضي من خلال حفلة «صوت الصمود» التي تزامنت مع الذكرى المئوية لإعلان لبنان الكبير ومرور 250 عاماً على ولادة بيتهوفن. يومها، أحيت الأمسية التي بُثّت عن بُعد «الأوركسترا الفيلهارمونية الوطنية اللبنانية» بقيادة المايسترو هاروت فازليان في معبد باخوس، بمشاركة جوقة جامعة «سيدة اللويزة وجوقة «المعهد الانطوني». ومع استفحال الأزمة الاقتصادية والمعيشية واستمرار الجائحة وتوقّع استمرار غياب المهرجانات التي لطالما زيّنت صيف لبنان، ستُعاد الكرّة مجدداً.



فلاديمير كوروميليان



جنى سمعان



غنوى نمنم

زياد سحاب

صُوِّر ShineOnLebanon# (إنتاج: «مهرجانات بعلبك الدولية» ــ إدارة فنية: جان-لوي مانغي ــ اختيار الفنانين: ليلى نحاس ــ مدير الإنتاج: غي يزبك) خلال شهر حزيران الماضي عند غروب الشمس في عشرة مواقع أثريّة رومانيّة تمتد من بعلبك إلى أماكن أبعد في البقاع لم تستغلّ سابقاً، وهي: معبد فينوس (بعلبك)، حجر الحبلة لمقلع بعلبك، الطريق الروماني أو البازيليك المدني (بعلبك)، معابد نيحا، قصرنبا، مجدل عنجر وعين حرشي.



يتكوّن البرنامج المنتظر من 10 حفلات مدّة كلّ منها ثماني دقائق تقريباً، بمشاركة فنانين يقدّمون أنماطاً موسيقية مختلفة، تتنوّع بين الكلاسيك، والفولكلور، والروك، والبوب، والشرقي، والإلكتروني، والـ «هيب هوب» والجاز. الأسماء التي تشملها القائمة، هي: Beirut Vocal Point، غنوى نمنم، Blu Fiefer، جنى سمعان وبيار جعجع، Postcards، خماسي مكرم أبو الحسن، سيرج نادر، Taxi 404، فلاديمير كوروميليان وزياد مكرزل، زياد سحاب و«زاف». أما مهمّة الإخراج، فألقيت على عاتق مجموعة من الأسماء اللبنانية المعروفة: باسم كريستو، شادي حنا، إيلي رزق، إميل سليلاتي، إنغريد بوّاب، ميشال صليبا، ميرنا خياط، روجيه غنطوس وسامر دادانيان.



تعليقاً على مضمون الحدث، تؤكد رئيسة «مهرجانات بعلبك الدولية» نايلة دو فريج، في اتصال مع «الأخبار» أنّه «أردنا إلقاء الضوء على المبدعين الشباب الذين لا يزالون متمسّكين بالأمل ومستمرّين رغم كل شيء».