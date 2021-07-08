تيم حسن يكشف أسرار منى واصف.. هذا ما قاله عنها (فيديو)

عبّر الممثل السوري تيم حسن في حديث إذاعي لتكريم النجمة منى واصف عن سعادته بمشاركتها التمثيل وأثنى على نجوميتها، واصفاً إياها بالاستثنائية وكشف بعض الأسرار والطقوس الخاصة بها خلال التصوير.

وتداول الجمهور تسجيل للنجم السوري عبر أثير إذاعة "شام إف إم"، قائلاً إنه لا بد من تكريمها لأن هذا واجب وليس مجاملة، لاسيما أن لها ملايين المحبين، وهذا شيء معروف بسبب أدوارها الرائعة، بداية من المسرح ثم السينما والتلفزيون، واصفا اياها بمدرسة تحمل الكثير من العطاء.

وتحدث تيم عن معرفته وعلاقته بالنجمة القديرة التي تعمقت خلال أجزاء مسلسل "الهيبة" وقال: "دائماً ما كانت شخصية ملفتة بالنسبة لي وهي ما زالت تقرأ وتوسع مداركها وتهتم بصحتها وتمارس الرياضة وبالتحديد السباحة".

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وتحدث عن طقوسها الخاصة في التحضير لمشاهدها قائلاً: "يلي بيشوفا بيفكر إنو ما عندا شي بالدنيا غير هالسطور يلي رايحة تمثلهن. ولا مرة غفلت عن موقع شخصيتها بالمشهد أثناء التصوير، أو أي نقاش بيصير مع مخرج أو ممثلين، وتحيط بكل العمل ومسار دورها، ما ينتج عنه نقاشات مهمة".

وكشف النجم السوري أن "منى لا تتناول الطعام إذا كان لديها يوم تصوير هام ومشاهد رئيسية"، واصفاً إياها بأنها إنسانة محبة ومتعاونة ومرحة.

يذكر أن تيم يشارك النجمة القديرة في بطولة الموسم الخامس والأخير من مسلسل "الهيبة" مع المخرج سامر البرقاوي ومن المنتظر عرضه خلال الخريف المقبل.