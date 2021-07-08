أنباء عن تدهور حالة عادل إمام الصحية.. وابنه يُعلّق

كشف المخرج المصري، رامي إمام، نجل الفنان عادل إمام، حقيقة تدهور الحالة الصحية لوالده.

وقال رامي إمام، أن "الزعيم صحته زي الفل والحمد لله كويس ومش تعبان ومفيش فيه أي حاجة وحشة نهائي وهو بيطمنكوا متقلقوش عليه"، مضيفا: "أنا مش عارف ليه الناس مش مركزة غير مع الحالة الصحية للزعيم عادل إمام بس"، وذلك حسب "صحيفة الوطن".

وتابع قائلا: "ليه الناس متخيلة طول الوقت إن الزعيم تعبان وحالته الصحية مش كويسة أنا بيسألوني عن حالته كتير أوي وكأن مفيش غير بس صحته".

وعادل إمام واحد من أكثر الممثلين المصريين الذين يتعرضون لشائعات لها علاقة بالوفاة والمرض، وظهرت حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الماضية حول غياب الزعيم عن الظهور، وانتشرت كثير من الأخبار تفيد بتدهور حالته الصحية وهي سبب الغياب.