فنون ومشاهير

هيفا وهبي: بحبه وما إلي قلب إتركه (صورة)

Lebanon 24
08-07-2021 | 21:00
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أعربت الفنانة هيفا وهبي عن استيائها من الوضع في لبنان، فنشرت "ستوري" في حسابها الخاص على إنستغرام، تظهر في أحدها عالقة في زحمة سير.
وعلّقت هيفا على الفيديو قائلة: "بلدي كتير مغير والناس جوا السيارات تعبانين مش طايقين حالن.. بحبه وما بدي ولا الي قلب إتركه".
 
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