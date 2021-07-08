هيفا وهبي: بحبه وما إلي قلب إتركه (صورة)

أعربت الفنانة هيفا وهبي عن استيائها من الوضع في لبنان، فنشرت "ستوري" في حسابها الخاص على إنستغرام، تظهر في أحدها عالقة في زحمة سير.

وعلّقت هيفا على الفيديو قائلة: "بلدي كتير مغير والناس جوا السيارات تعبانين مش طايقين حالن.. بحبه وما بدي ولا الي قلب إتركه".