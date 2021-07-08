جورج وسوف يوجه رسالة إلى جمهوره في هذا البلد

لاول مره بلتقي فيكم جمهور السعودية الغالي على قلبي 💚🇸🇦
🎶
يوم الجمعة ٧/٢٣ بجدة
وكل الشكر والتقدير ل #هيئة_الترفيه ولاخي العزيز ابو ناصر على الدعوة وللشركة المنظمة #بنش_مارك @GEA_SA @turki_alalshikh @Benchmark_ksa pic.twitter.com/bQcCfgRhPl
— Georges Wassouf (@wassouf) July 7, 2021
لاول مره بلتقي فيكم جمهور السعودية الغالي على قلبي 💚🇸🇦
🎶
يوم الجمعة ٧/٢٣ بجدة
وكل الشكر والتقدير ل #هيئة_الترفيه ولاخي العزيز ابو ناصر على الدعوة وللشركة المنظمة #بنش_مارك @GEA_SA @turki_alalshikh @Benchmark_ksa pic.twitter.com/bQcCfgRhPl