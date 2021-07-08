فنون ومشاهير

جورج وسوف يوجه رسالة إلى جمهوره في هذا البلد

Lebanon 24
08-07-2021 | 22:00
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وجه الفنان، جورج وسوف، رسالة إلى جمهوره قبل حفله الأول في المملكة العربية السعودية.

وقال جورج وسوف عبر حسابه على "تويتر": "لأول مره بلتقي فيكم جمهور السعودية الغالي على قلبي، وكل الشكر والتقدير ل هيئة الترفيه ولأخي العزيز أبو ناصر على الدعوة وللشركة المنظمة".
 
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