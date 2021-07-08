ما حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا؟

نفى مصدر مقرب من الفنان عادل إمام صحة الشائعات حول إصابته بفيروس كورونا، كما أبدى دهشته من الربط بين افتتاح نجله رامي لمطعم جديد في الساحل الشمالي، وبين الأنباء المتواترة حول اعتزال عادل إمام التمثيل لظروفه الصحية، وأكد أن «الزعيم» تلقى عدة أفكار للعودة إلى موسم دراما رمضان، ولكنه لم يحسم موقفه حتى الآن.وأكد المصدر نفسه، أن عادل أمام متواجد كعادته سنويا في الساحل الشمالي لقضاء عطلة الصيف برفقة أولاده وأحفاده، ويتمتع بصحة جيدة للغاية، مشيرا إلى أن الشائعات المتكررة حول إصابته بفيروس كورونا، أو معاناته من المرض، تسبب الكثير من الحزن للعائلة، لأن عادل بالفعل يتمتع بصحة جيدة جدا مقارنة بعمره.ونفى المصدر وجود قرار نهائي من عادل إمام باعتزال التمثيل وتوقف مشواره الفني عند مسلسله الأخير «فلانتينو» الذي عرض في موسم رمضان 2020، مؤكدا أنه يتلقى اقتراحات من المؤلفين لتقديم عمل جديد، لكنه سيحسم قراره في نهاية عطلة الصيف.