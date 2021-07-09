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فنون ومشاهير
أصالة: تجاوزت كل آلامي
Lebanon 24
09-07-2021
|
01:00
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وعدت المطربة أصالة جمهورها بأن يكون عيد الأضحى المقبل مختلفا عن كل الأعياد السابقة، مؤكدة أنها تجاوزت كل الآلام التي أثرت على حياتها مؤخرا، وحشدت الجمهور لحضور حفلها المنتظر في أبوظبي يوم 22 يوليو الجاري.
ونشرت أصالة بوستر الحفل عبر حسابها بإنستغرام، وعلقت عليه برسالة موجهة كالعادة إلى جمهورها، قائلة: "رح نعيّد سوا وهالعيد عندي غير كل عيد مرق، قدرت أطلع من كل ألم وقدرت ألحق الفرح واليوم صاحبته، بمحبتكم أنا قويه، ولقانا حيكون بشكل جديد لأصالة جديدة، ومن هلأ للعيد الله يجعل كل أيامنا حلوة وأعياد، اخترت لكم بدقة ما يعبر عن امتناني وتقديري لبالغ اهتمامكم، أكرر التعبير عن بالغ شوقي لهذا الموعد".
يذكر أن أصالة وجهت رسالة مؤخرا إلى صديقتها المطربة شيرين نصحتها فيها بتجاوز الأذى والشر بالمزيد من الفن والنجاح، وقالت: "شيري الحبيبة.. مرّات بيكونوا القراب مصدر ألم بس المحبة اللي بتغمرنا بتشيل الوجع وبتبرّره، صعبة نوقف بوش الوجع، وصعب نشوف الصورة معكوسة، نحنا ما بنرد الإساءة بالأخرى ولا الأذى بمتله.. ولا الشر الكبير بمرادف أكبر.. بنتأمل المصدر بنتعلم من الطعنة.. بنجمد الدمع بالحناجر.. وبنرد بما نحن عليه اليوم.. انتي شيرين واسمك بيكفي".
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