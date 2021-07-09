فنون ومشاهير

لا تعلم بوفاة زوجها.. دلال عبد العزيز توجه رسالة مؤثرة إلى سمير غانم

Lebanon 24
09-07-2021 | 12:00
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قال مصدر طبي في المستشفى الخاص الذي تعالج به الفنانة، دلال عبد العزيز، في مصر، إنها دائمة السؤال عن زوجها الفنان الراحل سمير غانم وحالته الصحية، دون علمها بوفاته.

وأوضح المصدر أنها كتبت في أكثر من مرة رسائل له حين تسمح حالتها الصحية بذلك، كونها لا تعلم بخبر وفاته حتى الآن، بناء على طلب الأسرة، خوفا عليها من تدهور حالتها الصحية.

وقالت المصادر إن الفنانة دلال عبد العزيز، كتبت أكثر من رسالة حين تحسنت حالتها الصحية قليلا، مضيفة أن فحوى الرسائل وليس نصها كان كالتالي: "أشعر بوجع سمير غانم وصعوبة المرض، لكن ثقتي في الله لا حدود لها.. طيبة سمير ستنجيه من المرض".

ووجهت دلال عبد العزيز رسالة سابقة إلى سمير غانم تقول فيها: "إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض".

وتعاني الفنانة دلال عبد العزيز، من تليف شديد في الرئة، ضمن تبعات إصابتها بفيروس كورونا، وتحتاج كما يقول الأطباء، لفترة زمنية كي تسترد رئتها قدرتها على العودة لطبيعتها، كونها لا تستطيع التنفس بصورة طبيعية، وتعتمد على أجهزة تنفس مساعدة، وتحسنت حالتها الصحية خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها عادت من جديد وتأثرت بعد أيام قليلة.

وتسأل الفنانة دلال عبد العزيز عن زوجها الفنان الراحل سمير غانم بصورة مستمرة، إلا أن الأطباء يردون عليها بأنه مصاب بنفس المرض ويعاني من تبعاته ويعالج، ومعزول وممنوع من الزيارة.

وتوفي الفنان سمير غانم منذ أكثر من 40 يوما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، إلا أن شقيقه قال إنه توفى متأثرا بإصابته بالفطر الأسود.
المصدر: روسيا اليوم
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