فنون ومشاهير

هاني شاكر يتعرّض لأزمة صحية مُفاجئة.. وهذه حالته (فيديو)

Lebanon 24
09-07-2021 | 09:00
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تعرّض النجم المصري هاني شاكر لأزمة صحية مفاجئة دخل على اثرها المستشفى، حيث وضعه الأطباء تحت العناية المركزة.

 

وحرص شاكر على تصوير فيديو من سرير المرض ليطمئن جمهوره مؤكداً انه شعر بضربات قلب غير منتظمة وأجرى بعض التحاليل والفحوصات ونصحه الطبيب بقضاء 48 ساعة على الاقل في الرعاية حتى تستقر حالته.

 

وبدأ شاكر الفيديو باعتذار لجمهوره عن الحفل الذي كان من المفترض أن يحييه أمس الخميس في دار الأوبرا.

 

A post shared by Hany Shaker (@hanyshaker)


 
 

وقررت دار الأوبرا المصرية تأجيل حفل شاكر الذي كان من المقرر إقامته مساء الخميس على مسرح النافورة إلى موعد آخر سيتم تحديده لاحقا.

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