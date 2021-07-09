محمد رمضان يتلقى هدية مجوهرات ثمينة.. وهذا ما قاله في فيديو

كشف الفنان المصري محمد رمضان، تلقيه هدية ثمينة من أحد محلات المجوهرات في الأردن.

ونشر رمضان عبر حسابه الخاص على "إنستغرام"، فيديو جديد له، معلنًا عن تلقيه هدية من إحدى محلات المجوهرات الأردنية.

وظهر رمضان في الفيديو، وهو يشير إلى خاتم كُتب عليه "الخاتم الحصري نمبر 1 للفنان محمد رمضان"، موجهًا الشكر لهذا المحل.

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A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)





وكان رمضان أعلن عن طرح كليب جديد له، يحمل اسم "جو البنات"، وشوق جمهوره للأغنية الجديدة، حيث طرح مقطع من كواليس تصوير الأغنية، وعلق قائلًا "قريبًا.. جو البنات"، دون أن يحدد موعدًا لطرحها.