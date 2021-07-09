فنون ومشاهير

بعد الجدل حول عملها في سوبرماركت.. الظهور الأول للفنانة الشهيرة في كندا: توزّع البطيخ! (فيديو)

Lebanon 24
09-07-2021 | 12:40
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بعد فترة غياب طويلة عن الأضواء، عادت الفنانة جيهان فاضل للظهور مجدداً بعد تداول البعض فيديو بدت فيه وهي توزّع البطيخ في أحد المهرجانات في مدينة كاليغاري في كندا بحضور حشد كبير من أبناء الجاليات العربية هناك.

جيهان فاضل شاركت في مهرجان تنظّمه إحدى الجمعيات في كاليغاري للجاليات العربية هناك، وتحديداً الجالية المصرية التي مثّلها عدد من المشروعات والمطاعم التي عرضت المأكولات المصرية. 

وتمتلك جيهان "سوبر ماركت" في مدينة كاليغاري في كندا يحمل اسم "طيبة"، وهو ما يؤكد أنها لا تعمل "كاشيير" في المتجر، بل هي شريكة فيه وتتولى إدارته، وتخصّص هذا المتجر في تقديم المنتجات والمأكولات المصرية ويلقى إقبالاً كبيراً من أبناء الجالية المصرية هناك.

يُذكر أن جيهان فاضل سافرت الى كندا وتردّد أنها اعتزلت التمثيل وإن لم تعلن ذلك بصراحةً.
المصدر: لها
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