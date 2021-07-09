لمن قالت هيفا وهبي: بحبه وما بدي ولا الي قلب اتركه؟

أعربت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عن إستيائها من الوضع في لبنان، فنشرت مقاطع فيديو في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، تظهر في أحدها عالقة في زحمة سير.وعلّقت هيفا على الفيديو قائلة: "بلدي كتير مغير والناس جوا السيارات تعبانين مش طايقين حالن.. بحبه وما بدي ولا الي قلب اتركه".على صعيد آخر، مازالت هيفا تحصد نجاح أغنيتها الجديدة "لو كنت" مع الفنان المصري أكرم حسني، إذ تخطت نسبة المشاهدة على "يوتيوب" الـ12 مليون.ويشار إلى أن أغنية "لو كنت"، من كلمات وألحان أكرم حسني، توزيع موسيقي توما، والكليب من إخراج حسام الحسيني.