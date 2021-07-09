فنون ومشاهير

جودي فوستر: فرصة مواتية لانطلاق النساء في السينما

Lebanon 24
09-07-2021 | 23:00
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اعتبرت الممثلة والمخرجة الأميركية جودي فوستر خلال دورة تدريبية نظمها مهرجان كان السينمائي، أمس الأول، أن "الوقت حان للنساء"، مشجّعة الممثلات الطموحات والمخرجات وفنيات الأفلام على الانطلاق في السينما، والحصول على المكانة اللاتي يستحققنها.
وقالت: "إنها اللحظة المناسبة الآن!، إذ هناك حالياً وعي - ولو أن الأمور لم تتغير تماماً- بأن وقتاً طويلاً مر لم نسمع فيه قصص نساء".
ورداً على سؤال عن التكافؤ بين الرجال والنساء في هوليوود، لاحظت الممثلة والمخرجة الحائزة جائزة الأوسكار، أن "الكثير تغيّر".
وأضافت: "عندما بدأت مسيرتي المهنية لم تكن توجد نساء، كانت توجد خبيرة التجميل، والمرأة التي تهتم بالسيناريو، ولم أكن أرى أي نساء باستثنائهما، هذا الواقع تغير".
وعن تسلّمها خلال افتتاح المهرجان الثلاثاء الماضي سعفة ذهبية فخرية من المخرج الإسباني بيدرو المودوفار عن مجمل مسيرتها الفنية، قالت إنها "لحظة مؤثرة، لأن المودوفار هو مؤلف أول سينما نسوية".
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