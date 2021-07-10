فنون ومشاهير

فيديو طريف لنانسي عجرم يُثير ضجة.. تقود سيارة قديمة وتصرخ للمارة "زيحو زيحو"

Lebanon 24
10-07-2021 | 10:00
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انتشر فيديو طريف للفنانة نانسي عجرم وذلك خلال كواليس تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة.

 

وظهرت نانسي في الفيديو وهي داخل سيارة قديمة ويبدو انها تجد صعوبة في قيادتها ما دفعها للصراخ للمارين بأن يبتعدوا عن طريقها.

 

وقالت نانسي: "بدي سوق زيحو زيحو".

A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)


 
 

من جهة أخرى، أحيت نانسي أمس حفلا غنائيا ناجحا في الرياض ونشرت صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام منه.

 

 
 

وظهرت نانسي ساحرة بفستان أبيض طويل وأشارت خلال الحفل بأن هذه الليلة مميزة لذا أرادت ان تطلق ألبومها الجديد "نانسي 10" من الرياض.

 

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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