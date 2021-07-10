جيسيكا عازار ومحمد صوفان يستمتعان بوقتهما على البحر في تركيا (فيديو)

لا تزال مقدمة البرامج والإعلامية جيسيكا عازار تستمتع بشهر العسل مع زوجها رجل الأعمال محمد صوفان في تركيا.
بعد تواجدهما في إسطنبول، انتقل العروسان إلى بودروم للاستمتاع بالبحر.
وانتشر فيديوهات للعروسين على البحر وهما يقضيان أوقاتا ممتعة.
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A post shared by Official jessica azar fans (@jessicaazarworld)
A post shared by Official jessica azar fans (@jessicaazarworld)
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A post shared by Official jessica azar fans (@jessicaazarworld)
يُذكر ان جيسيكا تزوجت صوفان منذ نحو شهر في حفل ضخم ولا تزال أخبارهما تشغل الرأي العام اللبناني.