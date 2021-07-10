فنون ومشاهير

عائلة فنان لبناني تهاجر إلى كندا..وهو يُعلّق: "شكراً دولتنا حرمتيني اغلى ما عندي وعقبال كل الشعب اللبناني" (فيديو)

Lebanon 24
10-07-2021 | 05:00
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أعلن الفنان أمير يزبك هجرة زوجته وأولاده من لبنان الى كندا، وعلّق على الفيديو المؤثر لوداعهم في المطار بالقول: "دولتنا كسرتي حلم كل الشعب اللبناني. عاشت دولة كندا. لك كل الاحترام. توصلوا بالسلامة".

 
 

وأضاف: "شكراً دولتنا حرمتيني اغلى ما عندي".

 
 

كما نشر يزبك صورة لعائلته اثناء وصولها الى كندا، وعلّق بالقول: "تمّت المهمة. هرباً من الذل والفساد والجوع والرصاص الطائش والوقوف في طوابير الذل والمحسوبيات وقطع الكهرباء والماء ومولدات الاشتراك وعجقة السير. وزعيمك وزعيمي والاغتيالات والانفجارات والرشوات في جميع الدوائر الرسمية. والمنهج التعليمي القديم والفاشل والبنية التحتية التي تقتل الناس على الطرقات وتلوث البحر والجو".

 

وأضاف "وأخيراً! عائلتي وصلت إلى أرض الكرامة والاحترام والامان وحقوق الانسان. شكراً كندا وشكراً يا رب. عقبال كل الشعب اللبناني الشريف. عاشت كندا".

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