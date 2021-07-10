إيمي سمير غانم تنشر صورة مع والديها.. وتُثير قلق الجمهور

شاركت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم عبر حسابها الخاص على تطبيق إنستغرام صورة لها مع والدها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وأثارت ايمي قلق متابعيها من خلال الصورة وتعليقها الذي كتبت فيه: "رب ارحمهما كما ربياني صغيرا"، لتعلن من خلالها أن حالة والدتها الصحية لم تتحسن ولا تزال تحتاج للعناية والدعاء.

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A post shared by Amy Samir Ghanem (@amysamirghanem)





وأكد مصدر من داخل المستشفى أن النجمة المصرية لا تزال تعاني حالة من عدم الاستقرار في وضعها الصحي، في الوقت الذي لا تعلم فيه بعد أن رحيل النجم القدير سمير غانم، حيث يحرص الجميع على إخفاء الخبر عنها خوفاً من تأثيراته على حالتها.

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤؤن الصحية، قد كشف مؤخراً أن ما تعاني منه الفنانة المصرية عبارة عن تداعيات ومضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وليس المرض الفيروسي نفسه.