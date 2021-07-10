راغب علامة متفائل!



إعتبر السوبر ستار راغب علامة في تغريدة له عبر " تويتر " أن لبنان يتعرض لتدمير منظّم من قبل السلطة الحاكمة" .

ورغم ذلك أبدى راغب تفاؤله في زوال هذه السلطة وأن لبنان "رح يرجع يتعمر" مثلما غنّى الراحل وديع الصافي، فقال: "على يدي هذه السلطة الحاكمة، بلدنا لبنان يتعرض لتدمير منظم على كل الأصعدة ! لكن كما غنى وديع الصافي مهما يتدمر رح يرجع يتعمر لكن بعد زوال هذه السلطة اللعينة ".