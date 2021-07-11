فنون ومشاهير

لمن قالت ماغي بو غصن: التراب رح يبزقكن والناس ما رح تسامحكن ؟

Lebanon 24
11-07-2021 | 01:00
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عبّرت الممثلة ماغي بو غصن عن غضبها من الحال التي وصل إليه لبنان بعد تدميره من الطبقة السياسية .
وفي تغريدة لها عبر " تويتر " كتبت ماغي : " كل شخص عم يشارك بتدمير هالبلد وشعبو.. آخرتكن رح تندفنوا بترابه.. بس التراب رح يبزقكن والناس ما رح تسامحكن!  " .
وتابعت : " الله يساعد الناس ويكون مع الكل بهالظروف البشعة! بدنا معجزة.. بدنا خلاص لهالناس اللي تعبت.. بدنا كل حدا قادر يساعد ما يتردد! ما النا غير بعض. " .
 
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