لمن قالت ماغي بو غصن: التراب رح يبزقكن والناس ما رح تسامحكن ؟

عبّرت الممثلة ماغي بو غصن عن غضبها من الحال التي وصل إليه لبنان بعد تدميره من الطبقة السياسية .



وتابعت : " الله يساعد الناس ويكون مع الكل بهالظروف البشعة! بدنا معجزة.. بدنا خلاص لهالناس اللي تعبت.. بدنا كل حدا قادر يساعد ما يتردد! ما النا غير بعض. " . وفي تغريدة لها عبر " تويتر " كتبت ماغي : " كل شخص عم يشارك بتدمير هالبلد وشعبو.. آخرتكن رح تندفنوا بترابه.. بس التراب رح يبزقكن والناس ما رح تسامحكن! " .وتابعت : " الله يساعد الناس ويكون مع الكل بهالظروف البشعة! بدنا معجزة.. بدنا خلاص لهالناس اللي تعبت.. بدنا كل حدا قادر يساعد ما يتردد! ما النا غير بعض. " .