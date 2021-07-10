فنون ومشاهير

أحلام تلفت الأنظار بلوك شبابي وتغيير واضح في ستايلها (صورة)

Lebanon 24
10-07-2021 | 05:50
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نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي صور وفيديو لها على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها وهي ترتدي بنطلون أسود وقميص أبيض اللون وصورت نفسها على طريقة "سيلفي المرآة" مظهرة نحافتها بعد ان خسرت الكثير من وزنها بالفترة الماضية.
ونالت أحلام إعجاب الجمهور بهذه الإطلالة ونوّه إلى الاختلاف الواضح بستايلها الذي أصبح شبابي أكثر.
 
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