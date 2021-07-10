شقيقة نسرين طافش تجذب الأنظار..من الأجمل؟ (صورة)

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة السورية نسرين طافش تجمعها بشقيقتها ياسمين طافش.

ونالت الصورة إعجاب المتابعين الذين أثنوا على جمال شقيقتها "ياسمين"، مشيرين إلى أن هناك شبهاً بينهما.