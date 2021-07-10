فنون ومشاهير

شقيقة نسرين طافش تجذب الأنظار..من الأجمل؟ (صورة)

Lebanon 24
10-07-2021 | 12:30
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة السورية نسرين طافش تجمعها بشقيقتها ياسمين طافش.
ونالت الصورة إعجاب المتابعين الذين أثنوا على جمال شقيقتها "ياسمين"، مشيرين إلى أن هناك شبهاً بينهما.
 
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ياسمين طافش

نسرين طافش

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