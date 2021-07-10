30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
33
o
زحلة
34
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
صورة عادل إمام في أحد شوارع مصر حديث المتابعين وما كُتب عليها يثير الجدل
Lebanon 24
10-07-2021
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أن نشر الممثل المصري محمد إمام عبر صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك"، صورة لوالده الممثل المصري عادل إمام من إعلان ضخم، يتوسّط أحد الشوارع، أصبحت حديث المتابعين وما أثار الجدل هو ما كُتب عليها.
وظهر وجه إمام ضاحكاً في الإعلان، وكُتب في أسفلها: "هناك ممثلون... لكن هناك الزعيم".
وعبّر محمد عن فخره بكونه إبن عادل بعبارة "الزعيم"، مع رمز قلب.
ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعي إمام، وتفاعل معها بالإضافة إلى عدد كبير من الممثلين والفنانين، الذين أيّدوا الجملة المكتوبة على الإعلان، منهم وفاء عامر ونهال عنبر.
تابع
الأكثر قراءة
هامٌ لكل اللبنانيين.. لهذه الأسباب ارتفع الدولار اليوم
Lebanon 24
هامٌ لكل اللبنانيين.. لهذه الأسباب ارتفع الدولار اليوم
13:39 | 2021-07-09
09/07/2021 01:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يسجل رقماً قياسياً بإرتفاع جنوني على وقع أحداث البلد.. اليكم التسعيرة عصراً
Lebanon 24
الدولار يسجل رقماً قياسياً بإرتفاع جنوني على وقع أحداث البلد.. اليكم التسعيرة عصراً
09:58 | 2021-07-09
09/07/2021 09:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: بشرى سارّة من "كهرباء لبنان" بشأن التغذية
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: بشرى سارّة من "كهرباء لبنان" بشأن التغذية
11:45 | 2021-07-09
09/07/2021 11:45:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه الجنوني.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه الجنوني.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
02:18 | 2021-07-10
10/07/2021 02:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الشارع يشتعل مجدداً.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة
Lebanon 24
الشارع يشتعل مجدداً.. إليكم خارطة بالطرقات المقطوعة
15:07 | 2021-07-09
09/07/2021 03:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:00 | 2021-07-10
إيمي سمير غانم تنشر صورة مع والديها.. وتُثير قلق الجمهور
06:30 | 2021-07-10
شقيقة نسرين طافش تجذب الأنظار..من الأجمل؟ (صورة)
06:05 | 2021-07-10
بتوقيع إيلي صعب...هكذا ظهرت نانسي عجرم في الرياض (صور)
05:50 | 2021-07-10
أحلام تلفت الأنظار بلوك شبابي وتغيير واضح في ستايلها (صورة)
05:30 | 2021-07-10
راغب علامة متفائل!
05:00 | 2021-07-10
عائلة فنان لبناني تهاجر إلى كندا..وهو يُعلّق: "شكراً دولتنا حرمتيني اغلى ما عندي وعقبال كل الشعب اللبناني" (فيديو)
فيديو
قصّته ملهمة.. فقد 100 كلغ من وزنه وأصبح من أبطال كمال الأجسام (فيديو)
Lebanon 24
قصّته ملهمة.. فقد 100 كلغ من وزنه وأصبح من أبطال كمال الأجسام (فيديو)
05:00 | 2021-07-10
10/07/2021 15:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تبتكر أسرع معالج كمي في العالم! (فيديو)
Lebanon 24
الصين تبتكر أسرع معالج كمي في العالم! (فيديو)
05:00 | 2021-07-10
10/07/2021 15:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"هواوي" تكشف عن حاسب لوحي متطور يعمل مع شبكات "5G" (فيديو)
Lebanon 24
"هواوي" تكشف عن حاسب لوحي متطور يعمل مع شبكات "5G" (فيديو)
08:00 | 2021-07-09
10/07/2021 15:37:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact