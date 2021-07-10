صورة عادل إمام في أحد شوارع مصر حديث المتابعين وما كُتب عليها يثير الجدل

بعد أن نشر الممثل المصري محمد إمام عبر صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك"، صورة لوالده الممثل المصري عادل إمام من إعلان ضخم، يتوسّط أحد الشوارع، أصبحت حديث المتابعين وما أثار الجدل هو ما كُتب عليها.وظهر وجه إمام ضاحكاً في الإعلان، وكُتب في أسفلها: "هناك ممثلون... لكن هناك الزعيم".وعبّر محمد عن فخره بكونه إبن عادل بعبارة "الزعيم"، مع رمز قلب.ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعي إمام، وتفاعل معها بالإضافة إلى عدد كبير من الممثلين والفنانين، الذين أيّدوا الجملة المكتوبة على الإعلان، منهم وفاء عامر ونهال عنبر.