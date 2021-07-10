فنون ومشاهير

صورة عادل إمام في أحد شوارع مصر حديث المتابعين وما كُتب عليها يثير الجدل

Lebanon 24
10-07-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-841455-637615191338271685.jpg
Doc-P-841455-637615191338271685.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أن نشر الممثل المصري محمد إمام عبر صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك"، صورة لوالده الممثل المصري عادل إمام من إعلان ضخم، يتوسّط أحد الشوارع، أصبحت حديث المتابعين وما أثار الجدل هو ما كُتب عليها.
وظهر وجه إمام ضاحكاً في الإعلان، وكُتب في أسفلها: "هناك ممثلون... لكن هناك الزعيم".
وعبّر محمد عن فخره بكونه إبن عادل بعبارة "الزعيم"، مع رمز قلب.
ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعي إمام، وتفاعل معها بالإضافة إلى عدد كبير من الممثلين والفنانين، الذين أيّدوا الجملة المكتوبة على الإعلان، منهم وفاء عامر ونهال عنبر.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2021-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:07 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2021-07-10
06:30 | 2021-07-10
06:05 | 2021-07-10
05:50 | 2021-07-10
05:30 | 2021-07-10
05:00 | 2021-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website