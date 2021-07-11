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فنون ومشاهير
فنانة شهيرة تعلن بعد رحلة العلاج الطويلة عن تفاصيل تبنيها طفلين
Lebanon 24
11-07-2021
|
18:00
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أفصحت الفنانة المصرية، حورية فرغلي، عن تبنيها طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك لحرمانها من إنجاب الأطفال.
وقالت فرغلي في تصريحات لـصحيفة "الوطن" المصرية إنها تنفق على الطفلين وتتكفل بهما منذ عدة سنوات، وتزورهما على فترات متباعدة، ولكنها لا تزورهما بصفة مستمرة لرفضها رؤيتهما وهما بالحالة التي هم عليها.
ويأتي كشف حورية فرغلي بعد عودتها من رحلة علاج في أميركا، وخضوعها لعملية خطيرة من أجل إصلاح وتجميل أنفها.
وكشفت حورية فرغلي، في شهر نيسان 2016، أنها حُرمت من نعمة الإنجاب بسبب إصابتها بورم في الرحم.
وأجرت حورية فرغلي نحو 4 عمليات جراحية في أنفها في ولاية شيكاغو الأمريكية، لتنهي معاناة دامت لسنوات وتسببت في حالتها النفسية السيئة، وخضعت قبل رحلة أمريكا للعديد من العمليات الجراحية بالأنف الذي تحطم بعد سقوطها من على الحصان أثناء تدربها على رياضة الفروسية قبل سنوات، لكن جميع العمليات لم تكلل بالنجاح ما عرضها لمشكلات صحية وصعوبة في التنفس وتغير في الملامح إلى حد كبير، وأيضا مشكلات نفسية دفعتها للتقليل من الظهور.
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