فنان لبناني يُظهر التناقض الذي يعيشه اللبنانيون: إنفصام.. وإعلامية ترّد عليه (فيديو)

نشر الممثل باسم مغنية فيديو عبر صفحته على "تويتر" يُظهر التناقض الذي يعيشه المجتمع اللبناني، بين أناس في أماكن السهر تعيش حياة الرفاهية، وأناس تقطع الطرق احتجاجاً على الأوضاع الإقتصادية.

وردّت الإعلامية يمنى شري على مغنية، وقالت: "عزيزي باسم، أنا كمان هالإنفصام مجنّني وكل يوم بسأل حالي كيف هيك!مش قصة مصاري وبس،قصة وطن،إحساس،نفسية ياخيي،كيف إلو نفس الواحد،برجع بسكّت حالي بقول يمكن الطفشان بيقوّي مابعرف!بيّي بيخبّرني إنو إيام الحرب بالوقت اللي الناس عم تموت،كمان ناس عم تسهر بالكازينو وناس عم تسبح بالسمرلند!"