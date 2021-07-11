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فنون ومشاهير
توم هانكس يتلقى معايدة مميزة من زوجته في عيده الـ65
Lebanon 24
11-07-2021
|
19:00
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في عيد ميلاده الـ 65 الذي يصادف في 9 من الشهر الحالي أي يوم أول من أمس، نشرت ريتا ويلسون زوجة النجم العالمي توم هانكس يوم أمس صورة له عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي تظهره وهو يقود الدراجة الهوائية، وهي هواية توم المفضلة.
وكتبت ريتا تعليقاً:"يقود داخلاً عامه الـ65 أفضل من أي وقت مضى، عيد ميلاد سعيد لحب حياتي".
يذكر أن قصة حب توم بدأت عندما التقى الشريكان لأول مرة في مسلسل Bosom Buddies، كان حينها توم هانكس متزوجاً من حبيبته في الجامعة سمانثا لويس، ولديه طفلان منها، في حين كانت ريتا مخطوبة، ومع ذلك انفصل كلاهما عن شريكيهما بطريقة قاسية لتبدأ حياتهما معا.
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