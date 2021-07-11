فنون ومشاهير

ابن يونس شلبي يفصح عن السبب الحقيقي لوفاة والده

Lebanon 24
11-07-2021 | 16:00
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أوضح عمر شلبي، ابن الممثل المصري الراحل يونس شلبي أن كرة القدم كانت وراء النهاية الحزينة لحياته ووفاته.
وقال عمر إن والده أصيب بجلطة بعد خسارة نادي الزمالك في إحدى مبارياته أمام النادي الأهلي، مشيراً إلى أنه كان زملكاوياً متعصباً، مضيفاً أن المباراة كانت في نهائي كأس مصر وانتهت بفوز الأهلي 4 / 3، مؤكداً أن الخسارة أصابته بجلطة في جزع المخ نتيجة الحزن الشديد.
وعلق بأنه لم يرَ أحداً يحب الزمالك كوالده، لافتاً إلى أنه انفعل بشكل غير طبيعي خلال إجرائه مداخلة تلفزيونية بعد تلك المباراة، وذلك خلال استضافته في قناة "النهار".
وكان يونس شلبي قد فارق الحياة عام 2007 عن 66 عاماً بعد مسيرة فنية تضمنت الكثير من العطاء الفني ومحبة الجماهير.
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