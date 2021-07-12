فنون ومشاهير

راغب علامة يصوّر "فوراً غرام"

Lebanon 24
12-07-2021 | 06:00
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أعلن الفنان راغب علامة عن موعد صدور أغنيته الجديدة وهو منتصف الشهر الجاري، حيث نشر راغب صورة تجمعه مع فريق العمل وذلك عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وعلق عليها: "اليوم بإذن الله سوف نبدأ تصوير أغنيتي الجديدة "فورا غرام" ستسمعونها منتصف شهر 7 بإذن الله.. ادعوا لنا بالتوفيق".
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