راغب علامة يصوّر "فوراً غرام"

أعلن الفنان راغب علامة عن موعد صدور أغنيته الجديدة وهو منتصف الشهر الجاري، حيث نشر راغب صورة تجمعه مع فريق العمل وذلك عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وعلق عليها: "اليوم بإذن الله سوف نبدأ تصوير أغنيتي الجديدة "فورا غرام" ستسمعونها منتصف شهر 7 بإذن الله.. ادعوا لنا بالتوفيق".