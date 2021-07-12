من أوسم زوج نانسي عجرم أو ميريام فارس؟ (صور)

تعتبر نانسي عجرم وميريام فارس من أشهر نجمات لبنان ومن أكثرهن شهرة، وتتمتع كل منهما بقاعدة جماهيرية كبيرة.



الجمهور لا يتطلع فقط لمتابعة أعمال نانسي وميريام، بل أيضاً يتحمس دائماً لمعرفة كل ما هو جديد يخص حياتهما الشخصية، وكثيراً ما يتداول الجمهور صوراً لزوج نانسي طبيب الأسنان فادي الهاشم، ويصنفونه بالرجل الوسيم الجذاب، بحسب "الجرس".





لكن أغلب جمهور ميريام فارس لا يعلمون شيئاً عن زوجها رجل الأعمال داني متري، خصوصاً لإنها تبعده عن الإعلام ولم تنشر حتى الآن أي صورة واضحة له.



ونشر موقع الجرس أوضح صورة لزوج ميريام، الذي لا يطل معها أبداً في أي مناسبة فنية أو إعلامية. لكن أغلب جمهور ميريام فارس لا يعلمون شيئاً عن زوجها رجل الأعمال داني متري، خصوصاً لإنها تبعده عن الإعلام ولم تنشر حتى الآن أي صورة واضحة له.ونشر موقع الجرس أوضح صورة لزوج ميريام، الذي لا يطل معها أبداً في أي مناسبة فنية أو إعلامية.