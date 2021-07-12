فنون ومشاهير

من أوسم زوج نانسي عجرم أو ميريام فارس؟ (صور)

Lebanon 24
12-07-2021 | 02:00
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تعتبر نانسي عجرم وميريام فارس من أشهر نجمات لبنان ومن أكثرهن شهرة، وتتمتع كل منهما بقاعدة جماهيرية كبيرة.

الجمهور لا يتطلع فقط لمتابعة أعمال نانسي وميريام، بل أيضاً يتحمس دائماً لمعرفة كل ما هو جديد يخص حياتهما الشخصية، وكثيراً ما يتداول الجمهور صوراً لزوج نانسي طبيب الأسنان فادي الهاشم، ويصنفونه بالرجل الوسيم الجذاب، بحسب "الجرس". 
 
 


لكن أغلب جمهور ميريام فارس لا يعلمون شيئاً عن زوجها رجل الأعمال داني متري، خصوصاً لإنها تبعده عن الإعلام ولم تنشر حتى الآن أي صورة واضحة له.

ونشر موقع الجرس أوضح صورة لزوج ميريام، الذي لا يطل معها أبداً في أي مناسبة فنية أو إعلامية.
 
 
 
 
فمن الأوسم فادي زوج نانسي أم داني زوج ميريام؟
المصدر: الجرس
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