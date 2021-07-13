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فنون ومشاهير
صورة نانسي عجرم في تايمز سكوير بنيويورك.. ما القصة؟
Lebanon 24
13-07-2021
|
10:00
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مع إطلاق أحدث ألبوم لها تحت عنوان Nancy 10 وتقديراً لفنّها وتأثيرها الإيجابي على الموسيقى العربية، تظهر صورة نانسي عجرم كأول فنانة تغني باللغة العربية على لوحة من إعلانات Spotify في تايمز سكوير في مدينة نيويورك. وتعكس حملة Spotify لترويج البوم النجمة الجديد، التزام المنصة المستمر بتسليط الضوء على فنانات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول العالم.
في هذا الإطار، قال رامي محسن، رئيس قسم الموسيقى في Spotify لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نواصل الاستفادة من تأثير Spotify الذي يحرص دائماً على دعم الأصوات العربية لتكتسب قاعدة جماهيرية واسعة على المسرح العالمي، وتوفير الفرص لهم ليشاهَدوا ويُسمَعوا على المسرح العالمي. لدينا ما يلزم من الأدوات والانتشار الواسع لمساعدة الفنانين على بناء علامتهم التجارية عالمياً من خلال حملاتنا، ويسعدنا أن نتعاون مع فنانة رائدة مثل نانسي عجرم في ألبومها الأخير".
وتكتسب عجرم شهرة في أوروبا والولايات المتحدة حيث تتمتع بقاعدة معجبين كبيرة حول العالم بفضل تفانيها في مسيرتها الموسيقية منذ أن كانت في سن الثامنة. فقد قدمت عجرم حفلات بيعت كل تذاكرها حول العالم وأصبحت واحدة من أكثر المغنيات العربيات المحبوبات ولها قاعدة مستمعين هائلة في الولايات المتحدة التي أصبحت الدولة الأولى التي تبث موسيقاها على Spotify وتليها ألمانيا وفرنسا.
من جهتها، قالت عجرم لـ Spotify: "للموسيقى صدى أعلى من أي شيء آخر، فهي شكل من أشكال التعبير عن الذات ويمكن من خلالها التكلم عن تجربة أو فكرة أو شعور وأحياناً عن حكمتكم. لقد انكببت على العمل الموسيقي على مر السنين وتشاركت هذه الرحلة مع المعجبين حول العالم. إنه حلمي وأنا سعيدة لأنه أصبح حقيقة. الموسيقى ملاذي وفيها أجد حريتي".
وأضافت عجرم تعليقاً على تعاونها مع Spotify قائلة: "وحّدت اليوم جهودي مع Spotify لتقديم أفضل تجربة موسيقية لكم أياً كان ما تشعرون به وفي أيّ مكان كنتم".
المصدر: نواعم
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