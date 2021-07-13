فنون ومشاهير

مايا دياب تُحدث ضجة وتتعرّض للهجوم.. تناولت القريدس نيئاً وتعلّق: "شو بحسو قبل ما اكلهم" (فيديو)

Lebanon 24
13-07-2021 | 02:00
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نشرت الفنانة مايا دياب فيديو عبر خاصية "الستوري" على انستغرام، ظهرت فيه وهي تعطي دروسا للمتابعين حول كيفية تناول القريدس.

 

وظهرت مايا في الفيديو وهي تستمتع على شاطئ البحر، وتحمل كوبا بيدها تحاول من خلاله التقاط القريدس وقالت: "ارخص طريقة لتاكلوا قريدس ببلاش متل ما أنا بعمل كل الايام وهيدا الأمر بهدي الأعصاب وبنمي علاقتي بالبحر والمياه".

 

وحاولت مايا التقاط القريدس بأصابعها غير أن أظافرها الطويلة حالت دون سهولة الأمر الذي كان يتطلب بعض الوقت لحين إمساكه جيدا وتناولته نيئا، معلقة بالقول: "شو عم بحسوا القريدس قبل ما اكلهم؟ 5 ثواني وبصيروا ببطني".

 

وبعد نشر مايا الفيديو تفاعل معه العديد من المتابعين، مستذكرين بداية فيروس كورونا في الصين، كما شببها البعض بمودل روز التي ظهرت وهي تتناول الحلزون قبل أيام، وحذروها من تناول القريدس نيئا حرصا على صحتها وخوفا من التقاط البكتيريا في الأمعاء.

 

وهاجمها البعض بعدة تعليقات كان منها "ما بقلبها رحمة"...وتابع آخر "طيب غسليه بماي نظيفة يعع".

 

في حين اعتبر البعض الآخر أنها تمازح المتابعين، مرجحين أنها لم تكن تتناول القريدس نيئا بل تتظاهر بإدخاله إلى فمها.

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