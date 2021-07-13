فنون ومشاهير

اعترافات صادمة لشهود على حادث وفاة شقيق الفنان الشهير.. والوالدة تنهار في الجنازة (صور)

Lebanon 24
13-07-2021 | 06:55
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واصلت النيابة العامة المصرية تحقيقاتها في وفاة كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري، غرقاً أثناء محاولته الهرب من مركز لعلاج الإدمان.

واستمعت النيابة الى أقوال عدد من الشهود، وأكد أحدهم بعدما صادف وجوده في منطقة الحادث، أنه كعادته خرج للصيد بالقرب من المركز، وقبل غروب الشمس رأى أشخاصاً يركضون وراء شاب، وهو يحاول الهرب منهم، وأثناء الفرار سُدّت المنافذ في وجهه ولم يجد أمامه إلا القفز في البحيرة، ليبدأ بعد ثوانٍ الاستغاثة والاستنجاد بالمارّة لإنقاذه من الغرق، ولكن من دون جدوى.

وأضاف شاهد عيان آخر: "وقف الجميع ينظرون إلى الشاب وهو يغرق، ولم يحاول أحد إنقاذه لأنهم لا يجيدون السباحة، وبعد بقاء الشاب حوالى نصف ساعة في الماء لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم أخرج عدد من الصيادين جثته من الترعة وأبلغوا الشرطة بحادث الغرق".
 
 
 
وشهدت جنازة المطرب الشاب كريم صبري شقيق النجم رامي صبري انهيار والدته، والتي ظلّت تردّد في حزن شديد جملة: "ليه كده يا كريم؟".
 


كما دخل رامي في نوبة بكاء أثناء تشييع جنازة شقيقه، من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، إلا أنه تماسك خوفاً منه على والدته، حيث حرص على حمل نعش أخيه ووداعه حتى لحظة دفنه في مقابر العائلة بطريق الواحات.

وكان آخر ما كتبه الراحل لوالدته قبل وفاته، عبر حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك": "ربنا يخليكي ليا يا أمي ويحفظك دايماً يا رب".

وتُوفي كريم إثر سقوطه في بحيرة المريوطية، بعد هربه من إحدى المصحّات المخصّصة لعلاج الإدمان.
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