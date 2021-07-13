شبان مفتولي العضلات إلى جانبه.. هجوم على وائل كفوري واتّهامه بالذكورية!

لم تمرّ ساعات قليلة على إعلان الفنان وائل كفوري عن أغنيته "البنت القوية"، كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع عمر صباغ، حتى بدأ البعض ينتقد طريقة طرح الأغنية في "تيزر" نشره وائل كفوري على صفحته الخاصة تويتر ويظهر فيه إلى جانب مجموعة لا بأس بها من الشبان، ما وصفه البعض بالذكورية خصوصاً أن الشباب "مفتولي العضلات" بخلاف ما تقوله الأغنية المفترض أن ينقل صورة "البنت" أو الفتاة في الكليب الموجه لها من خلال الأغنية.ناشطات على موقع تويتر اتهمن كفوري بالذكورية لاختياره هذا السيناريو للتعرف إلى أغنيته الجديدة، وتساءلن عن السبب الذي يدفع كل هؤلاء الشبان للظهور وانتقدن التهليل للمشاهد المصورة، خصوصاً أن الفيديو كليب حقق خلال 24 ساعة حوالي مليون مشاهدة.