فنون ومشاهير

محمد رمضان يشوّق الجمهور لأغنية جديدة بهذه الطريقة

Lebanon 24
13-07-2021 | 16:00
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بعد أن انتهى النجم المصري محمد رمضان من تصوير أحدث أغنياته بعنوان "جو البنات"، بدأ الترويج لها من خلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام"، ظهر فيه وهو في حمّام السباحة.

وشوق رمضان جمهوره للأغنية بتعليق على الفيديو قال فيه: "ثقة في الله أجمد صيف في آخر 20 سنة، استنّوا أغنية "جو البنات" قريباً".
 
 
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