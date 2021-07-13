نجوى كرم تشارك جمهورها استعدادات أجدد أعمالها

شوّقت الفنانة نجوى كرم جمهورها لعمل فني جديد، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها على إنستغرام صورة لها من داخل الأستوديو ومقطع فيديو ظهرت فيه وهي تستقل سيارتها، قائلة: "نحن في طريقنا إلى الأستوديو حتى نحضر للجديد قبل أن ينزل"، لكن دون أن تقدم أي تفاصيل حول الأغنية الجديدة.