فنون ومشاهير

نجوى كرم تشارك جمهورها استعدادات أجدد أعمالها

Lebanon 24
13-07-2021 | 23:00
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شوّقت الفنانة نجوى كرم جمهورها لعمل فني جديد، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها على إنستغرام صورة لها من داخل الأستوديو ومقطع فيديو ظهرت فيه وهي تستقل سيارتها، قائلة: "نحن في طريقنا إلى الأستوديو حتى نحضر للجديد قبل أن ينزل"، لكن دون أن تقدم أي تفاصيل حول الأغنية الجديدة.
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